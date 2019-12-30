В движении «Другая Россия» сообщили об обыске в московском штабе

Силовики выломали дверь, — пишет «Новая газета» со ссылкой на активистку Ольгу Шалину. По ее словам, с обысками полиция приходит раз в два месяца, забирает технику и задерживает несколько десятков человек, которых потом отпускают без протокола. О причинах обыска не говорится.