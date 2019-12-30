В движении «Другая Россия» сообщили об обыске в московском штабе

Силовики выломали дверь, — пишет «Новая газета» со ссылкой на активистку Ольгу Шалину. По ее словам, с обысками полиция приходит раз в два месяца, забирает технику и задерживает несколько десятков человек, которых потом отпускают без протокола. О причинах обыска не говорится.
2019-12-30T21:01:00+03:00
2019-12-30T21:02:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563245-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...