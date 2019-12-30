Посольство России в Польше продолжило спор о зачинщиках Второй мировой войны

В заявлении дипмиссии говорится о том, что Польша и другие западные страны, вплоть до 1939-го года, проводили политику умиротворения гитлеровской Германии. Дипломаты также осуждают заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, который заявил о существовавшем союзе Гитлера и Сталина, — передает ТАСС.

На днях Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Польшу в сговоре с Гитлером. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России много раз сознательно лгал о Польше.