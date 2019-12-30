Президент Франции в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов

Это сообщили сегодня в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон должен подтвердить стремление правительства осуществить проект, который искореняет неравенство, — сказали в администрации французского лидера, — передает Франс пресс. Проект о пенсионной реформе стал причиной серии массовых забастовок во Франции.