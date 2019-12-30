Президент Франции в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов

Это сообщили сегодня в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон должен подтвердить стремление правительства осуществить проект, который искореняет неравенство, — сказали в администрации французского лидера, — передает Франс пресс. Проект о пенсионной реформе стал причиной серии массовых забастовок во Франции.
2019-12-30T20:31:00+03:00
2019-12-30T20:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 30 декабря 2019
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