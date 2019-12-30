Москва и Минск подготовят промежуточный вариант условий поставок российских нефти и газа в Белоруссию

Владимир Путин и Александр Лукашенко дали соответствующие поручения правительствам на случай, если не удастся договориться до 1 января, — передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА. По его сведениям, лидеры двух стран могут встретиться в середине января для принятия окончательных решений по нефти и газу. Ранее сегодня Путин и Лукашенко обсудили вопросы поставок углеводородов по телефону. Президенты России и Белоруссии в этом месяце дважды встречались, но так и не подписали документы по дальнейшей интеграции двух государств.
2019-12-30T20:30:00+03:00
2019-12-30T20:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 30 декабря 2019
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