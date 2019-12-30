Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье, где произошел инцидент со стрельбой, признал вину

Об этом сообщает сайт «Сибирь Реалии» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева. Он защищает рядового Рамиля Шамсутдинова, который, по версии следствия, убил 8 своих сослуживцев. Защитник отметил, что, по делу о неуставных отношениях, Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших. Ранее Нагиев рассказал, что Шамсутдинов перед тем, как открыть стрельбу, не спал трое суток из-за угроз офицеров.
2019-12-30T20:30:00+03:00
2019-12-30T21:49:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 30 декабря 2019
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