Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье, где произошел инцидент со стрельбой, признал вину

Об этом сообщает сайт «Сибирь Реалии» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева. Он защищает рядового Рамиля Шамсутдинова, который, по версии следствия, убил 8 своих сослуживцев. Защитник отметил, что, по делу о неуставных отношениях, Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших. Ранее Нагиев рассказал, что Шамсутдинов перед тем, как открыть стрельбу, не спал трое суток из-за угроз офицеров.