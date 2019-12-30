Президенты Белоруссии и России по телефону обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в понедельник по телефону обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию, сообщило белорусское госагентство Белта.



«Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня. В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Во второй — обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь», — отмечается в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.