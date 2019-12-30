Парламент Турции рассмотрит вопрос о введении войск в Ливию сразу после нового года

Депутаты соберутся на заседание 2 января, — передает турецкий телеканал NTV. Законопроект за подписью президента страны был внесен сегодня, — сообщили в МИДе республики. С запросом о военной помощи ранее обратилось к Анкаре правительство национального согласия Ливии во главе с Файизом Сараджем из-за того, что к Триполи вплотную подошли войска фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным СМИ, в Ливии находятся и российские наемники.
2019-12-30T20:02:00+03:00
2019-12-30T20:04:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563223-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...