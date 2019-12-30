Парламент Турции рассмотрит вопрос о введении войск в Ливию сразу после нового года

Депутаты соберутся на заседание 2 января, — передает турецкий телеканал NTV. Законопроект за подписью президента страны был внесен сегодня, — сообщили в МИДе республики. С запросом о военной помощи ранее обратилось к Анкаре правительство национального согласия Ливии во главе с Файизом Сараджем из-за того, что к Триполи вплотную подошли войска фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным СМИ, в Ливии находятся и российские наемники.