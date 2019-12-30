В Берлине прошла широкомасштабная полицейская операция из-за сообщений о стрельбе, которые оказались ложными

Полиция немецкой столицы проверяла данные о выстрелах в районе оживленной торговой улицы Фридрихштрассе. Вскоре полицейские предположили, что выстрел был сделан в результате попытки ограбления. Но, как передает издание Die Tagesspigel, в полиции затем отметили, что эти сообщения не подтвердились – нет ни пулевых отверстий, ни очевидцев грабежа. Тем не менее, криминальная полиция проводит расследование.