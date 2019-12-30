Газпром и Украина подписали соглашение по урегулированию претензий к российской компании более чем на 7 млрд долларов

Газпром и Украина подписали мировое соглашение по урегулированию претензий к российской компании более чем на 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра юстиции Украины Иван Лещина. Он сказал, что не может раскрывать подробностей сделки, но отметил, что она открывает путь к подписанию пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину в Европу. Переговоры по этому вопросу идут больше года и активизировались в декабре, потому что завтра срок контракта истекает.
2019-12-30T20:01:00+03:00
2019-12-30T20:03:42+03:00
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20:01, 30 декабря 2019
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