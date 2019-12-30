Американский посол в Польше заявила, что зачинщиками Второй мировой войны стали Гитлер и Сталин

Дипломат Джорджетт Мосбахер написала это в своем Твиттере, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. К слову, Путин, в отличие от американского коллеги Дональда Трампа, не пользуется Твиттером. Американский посол добавила, что Польша стала жертвой этого ужасного конфликта. На днях Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Польшу в сговоре с Гитлером. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России много раз сознательно лгал о Польше.