Американский посол в Польше заявила, что зачинщиками Второй мировой войны стали Гитлер и Сталин

Дипломат Джорджетт Мосбахер написала это в своем Твиттере, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. К слову, Путин, в отличие от американского коллеги Дональда Трампа, не пользуется Твиттером. Американский посол добавила, что Польша стала жертвой этого ужасного конфликта. На днях Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Польшу в сговоре с Гитлером. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России много раз сознательно лгал о Польше.
2019-12-30T20:00:00+03:00
2019-12-30T20:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 30 декабря 2019
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