В Москве выявлен новый вид мошенничества

Люди и компании получают по почте требования об уплате штрафов, якобы назначенных Роспотребнадзором. Об этом сообщили в ведомстве. Там призвали в случае сомнений обращаться в соответствующие территориальные подразделения Роспотребнадзора, — передает агентство Москва.