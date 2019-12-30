В Москве выявлен новый вид мошенничества

Люди и компании получают по почте требования об уплате штрафов, якобы назначенных Роспотребнадзором. Об этом сообщили в ведомстве. Там призвали в случае сомнений обращаться в соответствующие территориальные подразделения Роспотребнадзора, — передает агентство Москва.
2019-12-30T19:31:00+03:00
2019-12-30T19:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 30 декабря 2019
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