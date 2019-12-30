В МИДе заявляют, что не устраивают новогодних вечеринок за 2,5 миллиона рублей

Мероприятие проведет ФГУП под названием «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России». Об этом говорится на официальной странице ведомства в Фейсбуке. В пресс-службе ведомства отправили за комментариями к этому предприятию. Ранее «МБХ медиа» со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией сообщило, что, согласно тендеру на портале госзакупок, на новогоднюю вечеринку для сотрудников МИДа будет потрачено 2,5 миллиона рублей, а сама она должна пройти в стиле зажигательных вечеров на усадьбе главного героя романа «Великий Гэтсби».