В МИДе заявляют, что не устраивают новогодних вечеринок за 2,5 миллиона рублей

Мероприятие проведет ФГУП под названием «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России». Об этом говорится на официальной странице ведомства в Фейсбуке. В пресс-службе ведомства отправили за комментариями к этому предприятию. Ранее «МБХ медиа» со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией сообщило, что, согласно тендеру на портале госзакупок, на новогоднюю вечеринку для сотрудников МИДа будет потрачено 2,5 миллиона рублей, а сама она должна пройти в стиле зажигательных вечеров на усадьбе главного героя романа «Великий Гэтсби».
2019-12-30T19:30:00+03:00
2019-12-30T19:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 30 декабря 2019
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