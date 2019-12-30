Журналистка издания Baza, которую ударили при обыске у Евгения Манюрова, пожаловалась на бездействие следствия

Журналистка издания Baza, которую ударили при обыске у подозреваемого в нападении на ФСБ, пожаловалась на бездействие следствия. Анна Никитина подала заявление в Генпрокуратуру. Как сообщает ее издание, 23 декабря она обратилась в Следственный комитет из-за травм, которые получила при обыске в квартире Евгений Манюрова. Корреспондент приехала туда раньше силовиков.