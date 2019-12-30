Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом» на транзит газа в Европу

Распоряжение опубликовано этим вечером на официальном сайте. Действующий десятилетний контракт истекает уже завтра. Новое соглашение рассчитано на 5 лет. Чтобы его подписать, на днях Россия выплатила почти 3 миллиарда долларов и тем самым выполнила решение стокгольмского арбитражного суда.
2019-12-30T19:29:00+03:00
2019-12-30T19:30:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:29, 30 декабря 2019
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