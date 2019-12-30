Спустя год после взрыва в Магнитогорске не все жильцы переехали в новые квартиры

Это связано с личными причинами, все компенсации предоставлены людям в полном объеме. Об этом в интервью «Эху Москвы» сообщила начальник управления социальной защиты города Ирина Михайленко. Ирина Михайленко отметила, что большинство компенсаций было выплачено из бюджета, а также были задействованы благотворительные фонды.
2019-12-30T19:04:00+03:00
2019-12-30T19:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 30 декабря 2019
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