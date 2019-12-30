Спустя год после взрыва в Магнитогорске не все жильцы переехали в новые квартиры

Это связано с личными причинами, все компенсации предоставлены людям в полном объеме. Об этом в интервью «Эху Москвы» сообщила начальник управления социальной защиты города Ирина Михайленко. Ирина Михайленко отметила, что большинство компенсаций было выплачено из бюджета, а также были задействованы благотворительные фонды.