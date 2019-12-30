Два ингушских клана устроили перестрелку из-за родовых башен

Одни человек погиб, шесть получили ранения.

Перестрелка произошла в городе Сунжа между представителями тейпой Йовлой и Поаланкой. Поводом стал спор в соцсетях о том, кому принадлежат родовые башни в селении Пялинг Джейрахского района. После перепалки в интернете конфликт продолжился возле авторынка «Сунжа». Это случилось в ночь на 30 декабря, пишет сайт «Кавказ.Реалии». Спорившие в соцсетях молодые люди назначили встречу, на которую они приехали с оружием. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб Асламбек Евлоев. По данным СК, мужчине было 43 года. У него остались трое детей. По подозрению в убийстве задержан 36-летний житель Сунжи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору, а также о покушении на убийство.

Родовые башни имеют особое значение для жителей Ингушетии. Каждая из них исторически принадлежит определенному тейпу.