Сообщения о стрельбе в центре Берлина оказались ложными

В полдень посетители популярной кофейной сети недалеко от туристического центра в восточном Берлине сообщили о выстрелах. Полиция через пару минут оказалась на месте. Силы спецназа были приведены в боевую готовность. Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о выстрелах. По его словам, имел место вооруженный грабеж, подозреваемый преступник скрылся.

Местность вокруг популярного исторического музея была оцеплена, окрестных жителей просили не покидать свои дома, посетители ресторанов должны были оставаться в помещениях.

После трех часов дня местного времени представительница полиции заявила, что сообщения о выстрелах не подтвердились. Не было найдено пулевых отверстий на стенах зданий. Сведения о нападении с целью грабежа также оказались ложными. Требований выдать финансовые средства не было. Указания свидетелей на скрывшегося преступника после проверни не оправдались.

По всей видимости, речь идет о петардах или воздушном пистолете, прозвучало из берлинских органов правопорядка.

Тем не менее полиция продолжает выяснять детали произошедшего.