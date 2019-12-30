Дзержинский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в подготовке терактов на новогодних праздниках

Второму задержанному меру пресечения еще не избрали. Заседание прошло в закрытом режиме. Как пишет издание «Фонтанка», были задержаны 23-летний Георгий Чернышов и 22-летний Никита Семенов. В ФСБ сообщили, что они были задержаны на основании информации, полученной от США.
2019-12-30T19:01:00+03:00
2019-12-30T19:01:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:01, 30 декабря 2019
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