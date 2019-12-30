Дзержинский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого в подготовке терактов на новогодних праздниках

Второму задержанному меру пресечения еще не избрали. Заседание прошло в закрытом режиме. Как пишет издание «Фонтанка», были задержаны 23-летний Георгий Чернышов и 22-летний Никита Семенов. В ФСБ сообщили, что они были задержаны на основании информации, полученной от США.