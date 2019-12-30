Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по штрафу в 7 миллиардов долларов

Это открывает путь для заключения договора на транзит российского газа через Украину в Европу, — сообщил в Фейсбуке заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. Речь идет о штрафе, который в декабре 2016-го года суд в Киеве по иску антимонопольного комитета Украины постановил принудительно взыскать с «Газпрома» за нарушение контракта с «Нафтогазом». Действующий договор по транзиту российского газа через Украину истекает завтра.