Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по штрафу в 7 миллиардов долларов

Это открывает путь для заключения договора на транзит российского газа через Украину в Европу, — сообщил в Фейсбуке заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. Речь идет о штрафе, который в декабре 2016-го года суд в Киеве по иску антимонопольного комитета Украины постановил принудительно взыскать с «Газпрома» за нарушение контракта с «Нафтогазом». Действующий договор по транзиту российского газа через Украину истекает завтра.
2019-12-30T19:00:00+03:00
2019-12-30T19:01:33+03:00
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19:00, 30 декабря 2019
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