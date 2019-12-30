Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снега и гололедицы

Это сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Как передает Интерфакс, коммунальные службы ликвидируют последствия первого серьезного снегопада с метелью. Ранее москвичи выкладывали видео в соцсети, на котором коммунальщики убирают невидимые сугробы, а на днях на Тверскую и на Васильевский спуск привезли искусственный снег.