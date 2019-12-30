Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снега и гололедицы

Это сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Как передает Интерфакс, коммунальные службы ликвидируют последствия первого серьезного снегопада с метелью. Ранее москвичи выкладывали видео в соцсети, на котором коммунальщики убирают невидимые сугробы, а на днях на Тверскую и на Васильевский спуск привезли искусственный снег.
2019-12-30T18:32:00+03:00
2019-12-30T18:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 30 декабря 2019
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