YouTube с января вводит новые правила для детского видео

Под ними будет запрещено оставлять комментарии и использовать всплывающие предложения других роликов. Кроме того, материалы, предназначенные для детей, не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Видеосервис ввел изменения после того, как Федеральная торговая комиссия США обвинила его в нарушении закона о конфиденциальности детей в интернете.