YouTube с января вводит новые правила для детского видео

Под ними будет запрещено оставлять комментарии и использовать всплывающие предложения других роликов. Кроме того, материалы, предназначенные для детей, не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Видеосервис ввел изменения после того, как Федеральная торговая комиссия США обвинила его в нарушении закона о конфиденциальности детей в интернете.
2019-12-30T18:31:00+03:00
2019-12-30T18:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563173-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 30 декабря 2019
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