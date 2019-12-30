Власти Боливии высылают из страны глав дипмиссий Мексики и Испании

Персонами нон грата объявлены мексиканский посол Мария Терес Меркадо, поверенная в делах Испании Кристина Боррегеро и испанский консул Альваро Фернандес. Эти фамилии назвала исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в столице Боливии людей, которые сопровождали поверенную в делах Испании. По версии ведомства, люди скрывали свои лица. Оцепление вокруг мексиканского посольства выставили после того, как на его территории получили убежища несколько министров Боливии.
2019-12-30T18:31:00+03:00
2019-12-30T18:40:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 30 декабря 2019
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