Власти Боливии высылают из страны глав дипмиссий Мексики и Испании

Персонами нон грата объявлены мексиканский посол Мария Терес Меркадо, поверенная в делах Испании Кристина Боррегеро и испанский консул Альваро Фернандес. Эти фамилии назвала исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в столице Боливии людей, которые сопровождали поверенную в делах Испании. По версии ведомства, люди скрывали свои лица. Оцепление вокруг мексиканского посольства выставили после того, как на его территории получили убежища несколько министров Боливии.