Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

По официальной версии, команду подозревают в незаконной транспортировке нефти, — передает телеканал «Аль Арабия». На борту 16 человек, все – граждане Малайзии. Кому принадлежит груз – не уточняется. Летом Иран задержан в Ормузском проливе два танкера с нефтью.
2019-12-30T18:30:00+03:00
2019-12-30T18:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 декабря 2019
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