Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

По официальной версии, команду подозревают в незаконной транспортировке нефти, — передает телеканал «Аль Арабия». На борту 16 человек, все – граждане Малайзии. Кому принадлежит груз – не уточняется. Летом Иран задержан в Ормузском проливе два танкера с нефтью.