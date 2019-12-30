Ярославского священника, который выступил в поддержку фигурантов «московского дела», отстранили от работы на пять лет

Об этом сообщил в Фейсбуке иерей Александр Парфенов. Он опубликовал фото соответствующего указа. В пресс-службе епархии сказали изданию 7х7, что запрет дисциплинарный и не имеет отношения к политике. В конце сентября несколько десятков священников РПЦ, среди которых был и Парфенов, подписали письмо в защиту фигурантов «московского дела».
2019-12-30T18:30:00+03:00
2019-12-30T18:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 декабря 2019
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