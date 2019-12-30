Ярославского священника, который выступил в поддержку фигурантов «московского дела», отстранили от работы на пять лет

Об этом сообщил в Фейсбуке иерей Александр Парфенов. Он опубликовал фото соответствующего указа. В пресс-службе епархии сказали изданию 7х7, что запрет дисциплинарный и не имеет отношения к политике. В конце сентября несколько десятков священников РПЦ, среди которых был и Парфенов, подписали письмо в защиту фигурантов «московского дела».