Мэр Магнитогорска в интервью «Эху Москвы» рассказал о планах развития города

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о планах развития города.

«У нас задача открыть полностью обновленный трамвайный парк. И завтра начнет действовать новая трамвайная ветка, которая проложена до районов новостроек. Нам надо закончить реконструкцию театра. У нас большие задачи по строительству новых школ и садиков. Этот процесс будет идти планомерно. Мы продолжаем благоустройство парков и скверов», — рассказал мэр.

По словам С.Бердникова, в ближайшем будущем в городе будет реализован проект парка «Притяжение», который не знает «себе равных» в России. В этом проекте, как отметил он, будет сосредоточено все – от аттракционов до музеев, гостиница, залы для выступлений, масса спортивных открытых и закрытых объектов и мест для активного и тихого отдыха. Также на территории «Притяжения» будет действовать и современный многофункциональный медицинский центр.

«Мы уже приступили к реализации этого проекта «Притяжение», который по объемам не знает равных во всей нашей стране. Это огромный парк — на 60 гектарах, он будет включать в себя все. Проектирует немецкая компания «Обермайер». Это будет в на окраине города. Там же мы с губернатором планируем построить огромный многофункциональный медицинский центр, взамен старых больниц городских будет создан новый медцентр»,— отметил он.

В рамках развития города, по словам мэра, также будет уделено большое внимание строительству мусорного полигона.

«У нас как такового полигона нет, есть место — мусорная свалка фактически на границе города. Своего рода это накопитель мусора, который никак не перерабатывается, а просто накапливается. Мы подошли к этапу реализации, в нашем городе организован кластер, и на базе мусорного полигоне будет осуществляться захоронение и разделение мусора. В следующем году мы должны построить полигон, где будет стоять сортировочная установка. Соответственно мусор будет разделяться. Полигон будет экологически чистым», — рассказал мэр.