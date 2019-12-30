Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 18:29, 30 декабря 2019

Мэр Магнитогорска в интервью «Эху Москвы» рассказал о планах развития города

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о планах развития города.

«У нас задача открыть полностью обновленный трамвайный парк. И завтра начнет действовать новая трамвайная ветка, которая проложена до районов новостроек. Нам надо закончить реконструкцию театра. У нас большие задачи по строительству новых школ и садиков. Этот процесс будет идти планомерно. Мы продолжаем благоустройство парков и скверов», — рассказал мэр.

По словам С.Бердникова, в ближайшем будущем в городе будет реализован проект парка «Притяжение», который не знает «себе равных» в России. В этом проекте, как отметил он, будет сосредоточено все – от аттракционов до музеев, гостиница, залы для выступлений, масса спортивных открытых и закрытых объектов и мест для активного и тихого отдыха. Также на территории «Притяжения» будет действовать и современный многофункциональный медицинский центр.

«Мы уже приступили к реализации этого проекта «Притяжение», который по объемам не знает равных во всей нашей стране. Это огромный парк — на 60 гектарах, он будет включать в себя все. Проектирует немецкая компания «Обермайер». Это будет в на окраине города. Там же мы с губернатором планируем построить огромный многофункциональный медицинский центр, взамен старых больниц городских будет создан новый медцентр»,— отметил он.

В рамках развития города, по словам мэра, также будет уделено большое внимание строительству мусорного полигона.

«У нас как такового полигона нет, есть место — мусорная свалка фактически на границе города. Своего рода это накопитель мусора, который никак не перерабатывается, а просто накапливается. Мы подошли к этапу реализации, в нашем городе организован кластер, и на базе мусорного полигоне будет осуществляться захоронение и разделение мусора. В следующем году мы должны построить полигон, где будет стоять сортировочная установка. Соответственно мусор будет разделяться. Полигон будет экологически чистым», — рассказал мэр.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 169 6 34795 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 225 6 22070 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 81 6 10363 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Голосование
5 44 6 5711 24.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 13697 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 390 6 55601 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 113 6 16266 24.12
Kистория, власть, политика, события
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По мнению премьера, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 71 6 10379
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40286 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По его мнению, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 64 6 9603
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 83 6 12782 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 162 6 29973 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 118 6 22646 16:05
Kмедведев, недвижимость, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 89 6 19073 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7460 24.12
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

МБХ медиа

Роман Попков: В США будут расследовать причастность структур Пригожина к убийству российских журналистов. Что это значит? Есть и чувство горечи из-за того, что преступников, убивающих граждан России, может преследовать и карать кто угодно, но только не наше родное российское государство…

5 33 6 15352 23.12
Kрасследования, журналисты, пригожин, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил во лжи президента России Владимира Путина По мнению главы польского правительства, российский лидер «много раз лгал о Польше», и всегда делал это сознательно, говорится на официальном сайте премьера…

5 77 6 21957
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 220 6 167986 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование
5 44 6 5661 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 205 6 193473 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Этот пузан с «Сайгой» — он робок, неуклюж, много пыхтит, подставляет спину, бока, маячит под окнами… он все равно остается нападающим в этой игре. И адский матч заканчивается со счетом 4:1 в его пользу…

5 58 6 117202 25.12
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8235865
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4312928

Сегодня в эфире