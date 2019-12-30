В Китае ученый приговорен к 3 годам тюрьмы и крупному штрафу за изменение генома человека

Суд счел, что Хэ Цзянкуй и двое его коллег преднамеренно нарушили государственные нормативы в области научных исследований. В прошлом году ученый объявил о рождении трех детей с модификацией ДНК, которая защищает их от ВИЧ. Пресса утверждает, что научных доказательств существования иммунитета к ВИЧ у родившихся детей нет. Однако эксперты такой возможности не исключают.