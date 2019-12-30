В Китае ученый приговорен к 3 годам тюрьмы и крупному штрафу за изменение генома человека

Суд счел, что Хэ Цзянкуй и двое его коллег преднамеренно нарушили государственные нормативы в области научных исследований. В прошлом году ученый объявил о рождении трех детей с модификацией ДНК, которая защищает их от ВИЧ. Пресса утверждает, что научных доказательств существования иммунитета к ВИЧ у родившихся детей нет. Однако эксперты такой возможности не исключают.
2019-12-30T18:27:00+03:00
2019-12-30T18:28:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:27, 30 декабря 2019
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