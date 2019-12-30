В Чехии продолжается Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд

Сегодня свои третьи матчи проведут главные соперники российской сборной.

Первыми завершают групповой этап американцы. После победы над россиянами звездно-полосатые встретятся сегодня с хозяевами льда чехами. Команда США – классом повыше. Но домашние стены и день отдыха по сравнению с соперником могут дать хоккеистам Чехии солидный гандикап. Тем более, что и им отступать некуда – поражение от немецкой команды осложнило чехам борьбу за плей-офф. Встреча американцев с чехами начнется в 21 час по мск. Трансляция на МАТЧ ТВ.

К этому моменту уже завершится игра между командами Канады и Германии, которая проходит в эти минуты. Канадцы – явные фавориты, тем более, что черный день у кленовых листьев пришелся на игру с россиянами.

В другой группе все более или менее ясно. Команда Казахстана после трех поражений потеряла шансы выйти в четвертьфинал. Наилучшие шансы на первое место здесь – у шведов, которые сегодня сыграют как раз с казахами. Занять второе место должны, по идее, молодые финские хоккеситы. А вот команды Словакии и Швейцарии сегодня поспорят, скорее всего за третью строчку по итогам группового турнира.



Российская сборная не смогла победить американцев из-за недостаточного настроя на победу и отличной подготовки соперники, — считает главный тренер россиян Валерий Брагин.

Российская молодежка свой заключительный матч в группе проведет завтра против сверстников из Германии.