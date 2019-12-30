В Москве почти по всем дорогам в центре города почти прекращено движение

По данным сервиса «Яндекс.пробки» заторы достигли девяти баллов.

На картах сервисов по мониторингу ситуации на дорогах красным цветом выделено почти все садовое кольцо, почти все третье транспортное и все мосты через реку Москву. Ситуацию усугубляет то, что для автомобилей перекрыли Моховую и часть Тверской улицы. Беспрепятственно по дорогам проезжают только автомобили с мигалками, которых сегодня необычно много.

Также предполагалось, что сегодняшний день станет самым загруженным в году для столичных аэропортов, поскольку на это число запланировано наибольшее количество рейсов. Каких-либо трудностей в связи с этим, по крайней мере во Внуково, заметно не было. Людей там действительно было больше, чем обычно, но к особенно большим очередям это не привело.



По прогнозам сервисов по мониторингу пробок заторы на дорогах спадут только после восьми часов вечера.