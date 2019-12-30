Худруком театра «Современник» назначен режиссер Виктор Рыжаков, который возглавлял Центр имени Мейерхольда

Художественным руководителем московского театра «Современник» назначен режиссер Виктор Рыжаков, который до сих пор возглавлял Центр имени Мейерхольда. Рыжаков назвал свое назначение неожиданным. О своих планах он говорит неохотно.

Минувшей осенью Рыжаков был одним из многих театральных деятелей, которые выступили в поддержку фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова. Подобные дела нельзя замалчивать, — говорил тогда Рыжаков. Виктор Рыжаков был одним из поручителей по «театральному делу». В новую должность он вступит 4-го января.