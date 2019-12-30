Почти до четырёх миллионов рублей выросла сумма штрафов для международного «Мемориала»

Тверской суд сегодня оштрафовал правозащитников ещё на 400 тысяч рублей. Это самая большая сумма по административным искам. Претензии Роскомнадзора по поводу публикации блога Мемориала на сайте «Эха Москвы» сегодня начали рассматривать, но решения пока не приняли.

Штраф в несколько миллионов, который как дамоклов меч, навис над международным Мемориалом, продолжает расти. Претензии к правозащитникам однотипные: на разных интернет-ресурсах, где размещаются материалы организации, не указано, что она включена в реестр иностранных агентов. Исключением не стал и сайт с электронной базой жертв политических репрессий в СССР. Юрист Мемориала Тамилла Иманова уточнила: претензии Роскомндазора нужно отклонить, поскольку маркировка иноагент на сайте появилась, хотя непонятно зачем она. Ведь публикаций правозащитников там нет, информацию в базе взяли из книги о жертвах сталинских репрессий. Несмотря на это судья Александр Меркулов оштрафовал правозащитников на 400 тысяч рублей. Он выглядел сонным и с трудом читал материалы административного дела, особенно непросто Меркулову давалось словосочетание «общественно-политическое, просветительское общество Мемориал». У слушателей это вызывало улыбки. Перед рассмотрением протокола по базе о жертвах репрессий судья набросился на юриста Мемориала, заявив, что она запутала его и дала материалы по другому делу. Немного раньше тот же судья начал рассматривать дело о блоге правозащитников на сайте «Эха Москвы». Претензия та же: нет маркировки иностранный агент. Блог появился по инициативе эховцев, сотрудники отбирают по своему усмотрению материалы с сайта правозащитников и публикуют, об этом судье сказали юрист и глава международного Мемориала Ян Рачинский. Озвучили и заявление главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского, где подтверждаются доводы правозащиты и особенно подчеркивается: маркировать материалы организации, признанной властями иноагентом, по закону о СМИ не нужно. Представитель Роскомнадзора крайне путано с обилием вводных слов пытался донести до судьи позицию ведомства.

Сразу после этого судья перенес рассмотрение административного дела. Это первый из 20 исков, решение по которому не приняли сходу, рассказал «Эху Москвы» после заседания Ян Рачинский.

Следующее заседание по иску к Мемориалу из-за блога на сайте «Эха Москвы» пройдёт 6 февраля.

Все решения по штрафам правозащитники обжаловали в судах.