В Магнитогорске завтра годовщина взрыва в жилом доме

Тогда погибли 39 человек. Предположения, что год назад был совершен теракт, периодически появляются в прессе. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал в интервью «Эху Москвы», что лучше верить только официальным источникам информации. Бердников не считает, что расследование затягивается.
2019-12-30T18:19:00+03:00
2019-12-30T18:29:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 30 декабря 2019
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