Z Архив новостей новости
5 0 6 13
18:19, 30 декабря 2019

В Магнитогорске завтра годовщина взрыва в жилом доме

Тогда погибли 39 человек. Предположения, что год назад был совершен теракт, периодически появляются в прессе. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал в интервью «Эху Москвы», что лучше верить только официальным источникам информации. Бердников не считает, что расследование затягивается.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 169 6 34795 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 225 6 22070 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 81 6 10363 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Голосование
5 44 6 5711 24.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 13697 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 390 6 55601 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 113 6 16266 24.12
Kистория, власть, политика, события
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По мнению премьера, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 71 6 10379
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40286 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По его мнению, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 64 6 9603
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 83 6 12782 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 162 6 29973 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 118 6 22646 16:05
Kмедведев, недвижимость, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 89 6 19073 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7460 24.12
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

МБХ медиа

Роман Попков: В США будут расследовать причастность структур Пригожина к убийству российских журналистов. Что это значит? Есть и чувство горечи из-за того, что преступников, убивающих граждан России, может преследовать и карать кто угодно, но только не наше родное российское государство…

5 33 6 15352 23.12
Kрасследования, журналисты, пригожин, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил во лжи президента России Владимира Путина По мнению главы польского правительства, российский лидер «много раз лгал о Польше», и всегда делал это сознательно, говорится на официальном сайте премьера…

5 77 6 21957
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 220 6 167986 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование
5 44 6 5661 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 205 6 193473 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Этот пузан с «Сайгой» — он робок, неуклюж, много пыхтит, подставляет спину, бока, маячит под окнами… он все равно остается нападающим в этой игре. И адский матч заканчивается со счетом 4:1 в его пользу…

5 58 6 117202 25.12
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8235865
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4312928

Сегодня в эфире