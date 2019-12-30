В Магнитогорске завтра годовщина взрыва в жилом доме

Тогда погибли 39 человек. Предположения, что год назад был совершен теракт, периодически появляются в прессе. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сказал в интервью «Эху Москвы», что лучше верить только официальным источникам информации. Бердников не считает, что расследование затягивается.