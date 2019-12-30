В Петербурге в суде проходит заседание по избранию меры пресечения задержанным за подготовку терактов

В эти минуты в Дзержинском райсуде проходит заседание по избранию задержанным меры пресечения. Следователь УФСБ ходатайствует о заключении молодых людей под стражу. Процесс идет в закрытом режиме.

Помощник председателя Дзержинского райсуда Елена Красоткина объявила, что заседание будет закрытым. Портал «Фонтанка.ру» рассказывает, что в ответ на просьбу обосновать такое решение положениями Уголовно-процессуального кодекса представитель суда ответила: «Давайте без УПК». По версии силовиков, подозреваемые готовили теракт в Петербурге. Для этого они сфотографировали Казанский собор и торговый центр «Галерея» в центре города. Следствие считает, что 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов подбирали площадки для нападения. В петербургском управлении ФСБ уверены, что молодые люди отправили террористам фотографии для окончательного согласования места и способа преступления. Напомню, ранее на официальном сайте ФСБ появилась информация о том, что молодые люди готовят нападения во время новогодних праздников. По мнению следствия, Чернышев и Семенов дали клятву верности недавнему главе запрещённого в России Исламского государства Аль-Багдади. Два месяца назад его убили американские спецслужбы. Именно от них пришло предупреждение о подготовке теракта в Петербурге.

Задержанные уже дали признательные показания, сообщает пресс-служба ФСБ. Также силовики подчёркивают, что изъяли улики, которые подтверждают подготовку терактов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы «Эха», не стал раскрывать подробности получения информации от американской стороны. ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных дает клятву ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа по телефону за предоставленную информацию.