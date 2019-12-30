Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение по арбитражному спору на 7 с лишним миллиардов долларов

Это было одним из условий для подписания нового контракта на транзит газа в Европу. Итоги переговоров до сих пор не подведены.

Сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений об итогах переговоров с российской компанией призывает глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, который пятый день находится в Вене. Не рискнул делать прогнозы относительно обсуждения пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков охарактеризовал работу как непростую.

Москва и Киев выполнили сегодня еще одно условие для подписания контракта по газу. Стороны подписали мировое соглашение об урегулировании претензий антимонопольной службы Украины к «Газпрому» на сумму в 7 с лишним миллиардов долларов,. Эта сумма включала в себя штраф и пени за резкое снижение объема газа для прокачки в Европу. Платить ее теперь не нужно. Глава российского Минэнерго ранее отмечал, что этот шаг позволит снять арест все аресты с имущества «Газпрома» в Европе.

Подписание мирового соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров с «Газпромом», написал у себя в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина, также участвующий в переговорах. Ранее Москва перевела Киеву почти 3 миллиарда долларов, присужденных решением Стокгольмского арбитража.

Новый газовый контракт взамен нынешнего, срок действия которого истекает завтра, рассчитан на пять лет. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что тариф на транзит газа меняться не будет.

Договоренности не предусматривают прямых поставок газа на Украину. С 2015 года Украина закупает газ на своей западной границе.

Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе. Непосредственного участия в переговорах он не принимает, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек, самопровозглашенные республики – 124.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что процесс будет продолжаться. Зеленский накануне лично прибыл в киевский аэропорт, чтобы встретить борт, на котором вернулись освобожденные украинцы.