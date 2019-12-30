МИД Польши вызвал посла России

Причиной стали слова Владимира Путина об антисемитской свинье относительно польского диппредставителя предвоенного периода.

Разговор с российским послом Сергеем Андреевым проводил директор восточного департамента МИД Польши. По итогам российский диппредставитель сообщил, что речь шла о двух выступлениях Владимира Путина — на саммите СНГ и на коллегии Минобороны, а сама беседа проходила в жесткой, но вполне корректной манере. По словам Андреева, он изложил позицию российской стороны, а его коллега – польской. Посол России подчеркнул, что Москва никому не позволит читать нотации, а России есть что сказать, в том числе на тему исторической политики.

В российском МИДе отреагировали на вызов посла в министерства иностранных дел Польши. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Широкий резонанс в Польше вызвали слова Владимира Путина, прозвучавшие в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Российский лидер назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935–1939 годов Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник. Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что когда советские войска вошли в Польшу, руководство этой страны находилось уже в районе польско-румынской границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российского главу государства в попытке оболгать Польшу.