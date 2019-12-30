В Татарстане молодежные организации выступили против установки памятника Ивану Грозному в Астрахани

Они просят губернатора Астраханской области остановить голосование по данному проекту. Профинансировать установку памятника в Астрахани пообещал известный бизнесмен Константин Малофеев.

Граждане имеют право быть услышанными, — считает сенатор от Астраханской области Александр Башкин. Александр Башкин отметил, что все решения, связанные с памятниками и мемориальными комплексами, должны приниматься после детальных обсуждений и быть продуманными. Сенатор также подчеркнул, что многие люди могут ошибаться в оценке личности Ивана Грозного.

Один из инициаторов установки монумента в Астрахани, глава организации «Великая русская империя» Владислав Дарвин, считает, что высказываниями татарской молодежи должна заинтересоваться полиция. Владислав Дарвин уверен, что большинство людей выступает за установку памятника Ивану Грозному.

Представителей общественных организаций Татарстана понимает историк Николай Сванидзе. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что Иван Грозный очень мрачная и жестокая фигура в истории. Сванидзе считает, что планами поставить памятник Ивану Грозному должны возмущаться все россияне.