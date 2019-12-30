Состояние богатейших людей мира в уходящем году выросло на четверть

Как сообщает агентство Bloomberg, оно приближается к 6 триллионам долларов. В мировом списке лидирует все тот же глава Amazon Джефф Безос, несмотря на потерю 9 миллиардов долларов из-за развода с женой. Состояние богатейших россиян увеличилось за год на 21% до 51 миллиарда долларов – как сообщается, в результате роста стоимости их активов.