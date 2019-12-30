Состояние богатейших людей мира в уходящем году выросло на четверть

Как сообщает агентство Bloomberg, оно приближается к 6 триллионам долларов. В мировом списке лидирует все тот же глава Amazon Джефф Безос, несмотря на потерю 9 миллиардов долларов из-за развода с женой. Состояние богатейших россиян увеличилось за год на 21% до 51 миллиарда долларов – как сообщается, в результате роста стоимости их активов.
2019-12-30T17:31:00+03:00
2019-12-30T17:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 30 декабря 2019
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