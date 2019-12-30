МИД потратит на новогоднюю вечеринку в духе Америки 20-х годов 2,5 миллиона рублей

В техзадании говорится, что атмосфера должны быть как в усадьбе главного героя романа «Великий Гэтсби» — шампанское должно литься рекой, море огней и веселья. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач. По его словам, в сумму тендера питание не входит.