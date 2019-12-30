Судебный процесс в Австрии по делу о шпионаже в пользу России начнется в марте следующего года

Это сообщил ТАСС судья Петер Эггер. По его словам, дело будет рассматривать суд присяжных в Зальцбурге в закрытом режиме из-за того, что будут затронуты вопросы гостайны. Обвинение было предъявлено 71-летнему отставному полковнику, который, по версии следствия, передавал секреты российской разведки в течение 25 лет.