Судебный процесс в Австрии по делу о шпионаже в пользу России начнется в марте следующего года

Это сообщил ТАСС судья Петер Эггер. По его словам, дело будет рассматривать суд присяжных в Зальцбурге в закрытом режиме из-за того, что будут затронуты вопросы гостайны. Обвинение было предъявлено 71-летнему отставному полковнику, который, по версии следствия, передавал секреты российской разведки в течение 25 лет.
2019-12-30T17:31:00+03:00
2019-12-30T17:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 30 декабря 2019
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