Парламент Турции 2 января рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

Депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы проголосовать по документу, который сегодня к ним поступил, — сообщает турецкий телеканал NTV. Отмечается, что это президентская инициатива. На днях правительство национального согласия Ливии, признанное ООН, обратилось к Анкаре за военной помощью из-за наступления на Триполи армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
2019-12-30T17:30:00+03:00
2019-12-30T17:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 30 декабря 2019
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