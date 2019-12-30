Парламент Турции 2 января рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

Депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы проголосовать по документу, который сегодня к ним поступил, — сообщает турецкий телеканал NTV. Отмечается, что это президентская инициатива. На днях правительство национального согласия Ливии, признанное ООН, обратилось к Анкаре за военной помощью из-за наступления на Триполи армии фельдмаршала Халифы Хафтара.