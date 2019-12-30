Яндекс подал в суд на издание «Афиша», которое входит в Rambler Group

Иск направлен в суд по интеллектуальным правам, — сообщают «Ведомости». Его содержания и сумма требований не раскрываются, обе стороны отказываются от комментариев. Ранее в декабре Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить претензии холдинга Rambler к МТС из-за использования товарного знака МТС «Афиша». Аналогичные претензии Rambler предъявил и Яндексу. Палата по патентным спорам должна рассмотреть это дело сегодня. Как поясняют «Ведомости», Яндекс и МТС продают на своих сайтах билеты на развлекательные мероприятия и эти разделы называются афишами.