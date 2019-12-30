С фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым теперь отказываются сотрудничать бизнес-партнеры

Об этом он сам рассказал в эфире «Эха Москвы». Раджабова обвиняли в угрозе применения насилия к трем силовикам из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Прокурор запросил для него 3,5 года колонии. Судья Мещанского суда Москвы Татьяна Бараковская признала его виновным, назначила штраф 100 тысяч рублей, но, с учетом срока содержания под стражей, полностью освободила от наказания.