С фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым теперь отказываются сотрудничать бизнес-партнеры

Об этом он сам рассказал в эфире «Эха Москвы». Раджабова обвиняли в угрозе применения насилия к трем силовикам из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Прокурор запросил для него 3,5 года колонии. Судья Мещанского суда Москвы Татьяна Бараковская признала его виновным, назначила штраф 100 тысяч рублей, но, с учетом срока содержания под стражей, полностью освободила от наказания.
2019-12-30T17:03:00+03:00
2019-12-30T17:04:01+03:00
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Эксклюзив Эха 17:03, 30 декабря 2019
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