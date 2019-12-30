Украина занимается вопросом возвращения своих граждан, удерживаемых в России

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Владимир Зеленский накануне лично встречал в киевском аэропорту «Борисполь» тех, кто был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Россия настояла, чтобы Киев освободил, в том числе, бывших бойцов отряда «Беркут», которых обвиняли в убийстве протестующих в центре Киева.
2019-12-30T17:02:00+03:00
2019-12-30T17:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 30 декабря 2019
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