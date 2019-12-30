Украина занимается вопросом возвращения своих граждан, удерживаемых в России

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Владимир Зеленский накануне лично встречал в киевском аэропорту «Борисполь» тех, кто был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Россия настояла, чтобы Киев освободил, в том числе, бывших бойцов отряда «Беркут», которых обвиняли в убийстве протестующих в центре Киева.