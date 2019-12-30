ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Силовики уверены, что те собирались устроить атаки во время новогодних праздников.

На видео, которое опубликовали российские спецслужбы, сотрудники ФСБ в подъезде заламывают руки мужчине в коричневой куртке. Затем в кадре появляется квартира. Оперативник крупным планом показывает коробку с патронами. Второго подозреваемого задерживают на улице. На его лице видны ссадины.

В квартире сотрудник раскладывает перед камерой тёмные очки, бейсболку и маску на лицо. На столе лежат два ножа. Также в интернете со ссылкой на ФСБ появилось ещё одно видео. На нём мужчина с закрытым до глаз лицом произносит арабский текст.

В конце записи появляется надпись на арабском языке. Интерфакс поясняет, что на видео один из задержанных дает клятву верности запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». По версии ФСБ два россиянина якобы готовили теракты в многолюдных местах Петербурга. Совершить нападения они планировали во время новогодних праздников, уверены силовики. Задержанные уже дают признательные показания, сообщает пресс-служба ФСБ.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. В ФСБ сообщили, что поймать подозреваемых помогли американские спецслужбы.