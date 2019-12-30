Стрельбу в центре Берлина устроил предположительно грабитель

Об этом сообщает агентство Reuters. Полиция немецкой столицы в своем Твиттере отмечает, что ситуация находится под контролем. Стрельба произошла недалеко от популярной среди туристов улицы Фридрихштрассе, где много магазинов. Информации о пострадавших нет.
2019-12-30T16:59:00+03:00
2019-12-30T17:01:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:59, 30 декабря 2019
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