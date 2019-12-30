Стрельбу в центре Берлина устроил предположительно грабитель

Об этом сообщает агентство Reuters. Полиция немецкой столицы в своем Твиттере отмечает, что ситуация находится под контролем. Стрельба произошла недалеко от популярной среди туристов улицы Фридрихштрассе, где много магазинов. Информации о пострадавших нет.