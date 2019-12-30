Мэр Магнитогорска: В годовщину на месте обрушения жилого дома будет установлен временный крест для возложения цветов

В годовщину на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске будет установлен временный крест для возложения цветов. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мэр города Сергей Бердников, добавив, что на этом месте будет установлен памятник.

«Завтра в Магнитогорске вспомнят погибших (при взрыве жилого дома в прошлом году): будет проводиться в храме поминальная литургия, а также будет поставлен временный крест на месте трагедии, куда можно будет прийти, возложить цветы и вспомнить погибших. Будет объявлена кампания (по сбору средств), и затем памятник поменяют на постоянный», — сказал мэр.

По словам С.Бердникова, жители разрушенного дома и других близлежащих домов «хотят забыть об этой трагедии». «Им надо жить, детей растить На месте разрушенных подъездов мы создали хороший красивый сквер — это хорошая память», — отметил мэр.

31 декабря 2019 года исполнится ровно год со дня трагического события – обрушения части жилого дома в г. Магнитогорске в результате взрыва. Во время трагедии погибли 39 человек.

В годовщину этого памятного и горестного события в Кафедральном соборе Вознесения Христова будет совершена заупокойная Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии.