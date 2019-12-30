Законопроект об отправке войск в Ливию сегодня поступит в парламент Турции

Это сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что документ будет подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Голосование по этому вопросу может состояться 2 января. На днях правительство национального согласия Ливии, которое находится в Триполи, попросило Анкару о военной помощи. На город наступают войска фельдмаршала Халифы Хафтара.