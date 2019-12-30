Вторую партию фризиума на 600 детей доставят в Россию в первом квартале следующего года

Это сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, — передает Интерфакс. Первая партия была в конце октября, было ввезено это лекарство на 540 детей. Фризиум это противосудорожный препарат, необходимый больным эпилепсией, который в России не зарегистрирован. Поэтому в отношении матерей больных детей, которые заказывали его через интернет из-за границы, неоднократно возбуждали уголовные дела.
2019-12-30T16:31:00+03:00
2019-12-30T16:33:10+03:00
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16:31, 30 декабря 2019
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