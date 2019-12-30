Вторую партию фризиума на 600 детей доставят в Россию в первом квартале следующего года

Это сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, — передает Интерфакс. Первая партия была в конце октября, было ввезено это лекарство на 540 детей. Фризиум это противосудорожный препарат, необходимый больным эпилепсией, который в России не зарегистрирован. Поэтому в отношении матерей больных детей, которые заказывали его через интернет из-за границы, неоднократно возбуждали уголовные дела.