Судья Мещанского суда Москвы отказалась рассматривать в особом порядке дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Нина Масляева ранее признала вину и дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова, — передает ТАСС. Таким образом, суд усомнился в выполнении Нины Масляевой сделки со следствием, — отмечает Интерфакс. Из всех фигурантов так называемого «театрального дела», она была единственной, кто признал вину и ее дело выделили в отдельное производство. Все остальные, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, настаивают на своей невиновности.