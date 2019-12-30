Судья Мещанского суда Москвы отказалась рассматривать в особом порядке дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Нина Масляева ранее признала вину и дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова, — передает ТАСС. Таким образом, суд усомнился в выполнении Нины Масляевой сделки со следствием, — отмечает Интерфакс. Из всех фигурантов так называемого «театрального дела», она была единственной, кто признал вину и ее дело выделили в отдельное производство. Все остальные, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, настаивают на своей невиновности.
2019-12-30T16:30:00+03:00
2019-12-30T16:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 30 декабря 2019
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