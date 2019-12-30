Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщила полиция города на своей странице в «Твиттере», передает ТАСС.



«В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов», — говорится в сообщении. Тем временем, агентство Reuters со ссылкой на немецкую телекомпанию РББ сообщает, что выстрелы могут быть связаны с попыткой ограбления кафе.