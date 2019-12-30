Глава соцзащиты Магнитогорска: Расселение всех жителей дома, где произошел взрыв, закончится к середине января

Расселение последних жителей дома в Магнитогорске, где произошел взрыв 31 декабря 2018 года, закончится к середине января. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава управления социальной защиты администрации города Магнитогорска Ириной Михайленко.

«Переезд желающих закончился 15 января. Там осталось у нас несколько квартир, которые сейчас в данный момент еще проживают, но купив себе уже другое жилье», — сказала она.

И.Михайленко подчеркнула, что жителям пострадавшего дома, в основном, подобрать жилье в близлежащих районах.

«У нас работало 14 риелторов. В городе была организована такая поддержка, которые подбирали жилье в том районе, в котором хотели граждане, и с учетом тех сумм, которыми они располагали. В основном, это было вторичное жилье в близлежащих районах. Это не старые дома. У нас, например, напротив этого дома микрорайон, которому всего, наверное, 10 лет», — заключила она.

В результате взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек. Седьмой и восьмой подъезды позднее были полностью демонтированы. Власти утверждают, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.